“Реал” представив свого новачка Азара в присутності 50 тисяч уболівальників
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Укрінформ
Мадридський футбольний клуб “Реал” офіційно представив свого новачка 28-річного бельгійського футболіста Едена Азара.
Презентація Едена Азара в якості футболіста “Реала” відбулася 13 червня на клубному стадіоні “Сантьяго Бернабеу”.
😘 The #RMFans ask for @hazardeden10 to kiss the badge... AND HE DOES! #WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/3ioqxJvTSm— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 13 червня 2019 р.
За інформацією Sport Arena, за церемонією спостерігали 50 тисяч уболівальників.
Азар підписав контракт із “Реалом” терміном на 5 років. “Королівський клуб” домовився з лондонським “Челсі” про перехід бельгійця за 110 млн євро. Також 15 млн будуть передбачені додатково у вигляді бонусів. Їх виплата залежатиме від ступеня успішності гри Азара.
У нинішньому сезоні Еден Азар провів 51 поєдинок за "Челсі", забив 19 м’ячів і зробив 16 результативних передач.
Фото: Getty Images