“Реал” представив свого новачка Азара в присутності 50 тисяч уболівальників

Мадридський футбольний клуб “Реал” офіційно представив свого новачка 28-річного бельгійського футболіста Едена Азара.

Презентація Едена Азара в якості футболіста “Реала” відбулася 13 червня на клубному стадіоні “Сантьяго Бернабеу”.

За інформацією Sport Arena, за церемонією спостерігали 50 тисяч уболівальників.

Азар підписав контракт із “Реалом” терміном на 5 років. “Королівський клуб” домовився з лондонським “Челсі” про перехід бельгійця за 110 млн євро. Також 15 млн будуть передбачені додатково у вигляді бонусів. Їх виплата залежатиме від ступеня успішності гри Азара.

У нинішньому сезоні Еден Азар провів 51 поєдинок за "Челсі", забив 19 м’ячів і зробив 16 результативних передач.

Фото: Getty Images