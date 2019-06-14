“Челсі” та “Ювентус” домовилися про перехід Саррі - ЗМІ

Наставник лондонського футбольного клубу “Челсі” Мауріціо Саррі може очолити італійський “Ювентус” після виплати клубу компенсації за дострокове розірвання контракту.

Клуби досягли згоди, що “Ювентус” виплатить компенсацію в розмірі 7 млн фунтів за дострокове розірвання контракту Мауріціо Саррі з “Челсі", після чого тренер зможе змінити клуб. Про це повідомляє Daily Mail.

“Мауріціо Саррі нарешті отримав зелене світло, щоб стати наставником “Ювентуса” після того, як італійський чемпіон домовився про компенсацію у розмірі 7 млн фунтів у четвер увечері”, - йдеться в повідомленні.

Таким чином, 60-річний італійський фахівець Мауріціо Саррі отримав можливість підписати трирічний контракт, який він погодив з “Ювентусом” минулого місяця і повернутися до Серії А після одного сезону.

Зазначається, що клуби уклали угоду про припинення тривалих переговорів після зустрічі директора “Челсі” Марини Грановської зі спортивним директором “Ювентуса” Фабіо Паратічі.

У Саррі залишається ще два роки контракту з "Челсі", за яким він отримує 5 млн фунтів на рік.

Нагадаємо, разом із “Челсі” Мауріціо Саррі відпрацював один сезон, посів 3-е місце в АПЛ, а також виграв Лігу Європи після перемоги в фіналі над “Арсеналом” (4:1). "Ювентус" фінішував на першому місці в Серії А італійського чемпіонату, але не зумів виграти Кубок Італії, а також вилетів з Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу від "Аякса".

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