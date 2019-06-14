Сьогодні Італія і Еквадор розіграють "бронзу" чемпіонату світу U20 з футболу

На юнацькому чемпіонаті світу-2019 з футболу в Польщі в п'ятницю, 14 червня, відбудеться матч за 3-тє місце.

Бронзові медалі світової першості (гравці до 20 років) в Гдині розіграють юнацькі команди Італії та Еквадору, повідомляє Укрінформ.

Італійці у півфіналі програли збірній України - 0:1, а еквадорці з таким же рахунком поступилися футболістам Республіки Корея.

У фіналі 15 червня в Лодзі за "золото" чемпіонату світу U20 зійдуться українці і корейці.

Нагадаємо, на груповій стадії нинішнього чемпіонату "синьо-жовті" перемогли своїх однолітків з США (2:1), Катару (1:0) і зіграли внічию з командою Нігерії (1:1). В 1/8 фіналу українці розгромили збірну Панами (4:1), а у чвертьфіналі та півфіналі з однаковим рахунком 1:0 обіграли команди Колумбії та Італії.

Фото: Getty Images.