Українці залишились без нагород на етапі «Діамантової ліги» в Осло

В Осло найближче до п’єдесталу були Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Сьогодні в Осло відбувся п’ятий етап легкоатлетичної «Діамантової ліги». Жодна з українських стрибунок у висоту не пробилась у призову трійку. Про це повідомляє Укрінформ.

В секторі стрибків у висоту від України виступали троє – Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх. Геращенко і Левченко подолали висоту – 1.94 м і посіли 5-е і 6-е місця, відповідно. Магучіх завершила змагання 9-ю, подолавши лише 1.85 м. Перемогла на етапі з кращим результатом сезону в світі (2.01 м) нейтральна спортсменка Марія Ласіцкене.

В стрибках потрійним українка Ольга Саладуха посіла 6-е місце з результатом 14.30 м. А перемогла в цьому виді колумбійка Катерина Ібарген – 14.79 м (кращий результат сезону в світі).

На дистанції 400 м з бар’єрами ще одна українка Анна Рижикова фінішувала 6-ю з часом 56.26. Перемогла у забігу Сідні Маклохлін зі США – 54.16.

Шостий етап «Діамантової ліги» відбудеться 16 червня в Рабаті (Марокко).