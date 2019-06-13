Крстаїч звільнений з посади головного тренера збірної Сербії

Суперник збірної України у відборі на Євро-2020 залишився без тренера.

Футбольний союз Сербії припинив співпрацю з головним тренером національної команди Младеном Крстаїчем. Про це повідомляє сайт ФСС.

Сербська збірна під керівництвом 45-річного фахівця набрала 4 очки в трьох стартових турах групового етапу відбору Євро-2020. Збірна Сербії посідає третє місце в групі В кваліфікації чемпіонату Європи.

Ім'я нового тренера поки не повідомляється.

Нагадаємо, 7 червня збірна України на «Арені Львів» розгромила сербів з рахунком 5:0. Виїзна зустріч відбудеться 17 листопада.