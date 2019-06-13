УАФ винесе рішення щодо участі “Олімпіка” в УПЛ 14 червня

Українська асоціація футболу завтра оголосить рішення щодо участі донецького “Олімпіка” в українській Прем’єр-лізі сезону-2019/20.

Засідання УАФ у факсному режимі почалося вже сьогодні, 13 червня. Увечері 14 червня буде оголошено остаточний вердикт. Про це повідомляє Tribuna.com.

“За інформацією телеканалу “Футбол 1”, завтра, 14 червня, стане відомо, чи гратиме “Олімпік” у сезоні Прем'єр-ліги-2019/20”, - йдеться в повідомленні.

12 червня клуби УПЛ на загальних зборах проголосували за те, щоб залишити донецький клуб в елітному дивізіоні, незважаючи на дискваліфікацію команд U-21, U-19. Прем'єр-ліга запропонувала “Олімпіку” утримувати молодіжні команди іншого клубу.

14 червня виконавчий комітет УАФ вирішить, чи правомірний такий варіант.

Нагадаємо, 6 червня АК УАФ пом’якшив покарання для деяких футболістів “Олімпіка”, але залишив у силі попереднє рішення про дискваліфікацію молодіжних команд. КДК ФФУ зняв молодіжні команди "Олімпіка" зі змагань на старті сезону-2018/19 через підозри їх участі в договірних матчах, після чого клуб подав апеляцію. За її підсумками було не лише залишено в силі попереднє рішення, а й додатково довічну дискваліфікацію отримали шість футболістів "Олімпіка", які брали участь в цих матчах.

Фото: УАФ