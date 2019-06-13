Липовий з "Промітеасом" програв у другому фінальному матчі чемпіонату Греції з баскетболу

Український захисник баскетбольного клубу “Промітеас” Олександр Липовий взяв участь у другому матчі фінальної серії чемпіонату Греції.

Баскетболісти “Промітеаса” вдома поступилися команді ПАО з рахунком 80:92, а Олександр Липовий відіграв у цьому поєдинку 20 хвилин зі старту. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 11 очок (4/6 двоочкових, 1/3 триочкових), зробив 4 підбирання (3 в нападі), 1 передачу та 1 перехоплення при 1 втраті та 4 фолах (РЕ 7).

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“Промітеас” поступається у фінальній серії до трьох перемог з рахунком 0:2.

Третій матч команди проведуть на арені “Панатінаікоса” 14 червня.