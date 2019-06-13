Збірна Білорусі з футболу залишилася без головного тренера

Головний тренер національної футбольної збірної Білорусі Ігор Кріушенко залишив свій пост.

За підсумками сьогоднішньої зустрічі керівництва асоціації "Білоруська федерація футболу" (АБФФ) з Кріушенком було прийнято рішення про припинення співпраці з обопільної згоди сторін, повідомляє офіційний сайт асоціації.

Юрій Вергейчик, перший заступник голови АБФФ: "Ми хотіли б подякувати Ігорю Миколайовичу за виконану роботу. Він прийняв команду у важкий момент і зумів пройти з нею великий шлях, здобувши путівку у плей-офф Ліги націй. На жаль, результати у відбірковому турнірі Євро-2020 виявилися не такими, на якы очікували уболівальники, експерти та керівники федерації. Розуміючи це, спільно з головним тренером ми дійшли висновку: збірній потрібен новий виклик. Як результат, контракт з Ігорем Кріушенком розірвано за обопільною згодою".

55-річний фахівець тренував збірну з 2017 року. У відборі на Євро-2020 Білорусь поки не набрала жодного очка у групі з Німеччиною, Північною Ірландією, Голландією та Естонією.

Збірну Білорусі також залишають помічники головного тренера Олег Кузьменок і Валерій Стріпейкіс.