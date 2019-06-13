Баскетбол: став відомий склад жіночої збірної України U-18 на спаринги в Білорусі

Головний тренер юнацької жіночої збірної України (U-18) Олександр Підлужняк визначився зі складом команди, який 14 червня вирушить до Мінська на два контрольних матчі зі збірною Білорусі в рамках підготовки до ЧЄ-2019.

Участь у товариських матчах 15 і 16 червня візьмуть 14 баскетболісток. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

До складу жіночої збірної України U-18 з баскетболу на спаринги в Білорусі увійшли: Ганна Бакал, Лідія Джус, Анастасія Діберт, Діана Березова, Ярослава Іванюк, Владислава Киба, Анастасія Кучерьонок, Олена Таргонська, Тетяна Дуліна, Наталія Денисенко, Анастасія Ковтун, Єва Старушко, Олена Попова, Мирослава Топчій.

Ігрову практику жіноча збірна України U-18 з баскетболу розпочала 12 червня в Пущі-Водиці товариським матчем проти студентської збірної України, який програла з рахунком 36:62 (9:14, 8:12, 11:13, 8:23).

Контрольні поєдинки в Білорусі (15 і 16 червня) стануть першими на шляху підготовки до чемпіонату Європи-2019. Після повернення з Білорусі підопічні Олександра Підлужняка продовжать підготовку до чемпіонату Європи в Запоріжжі.

Чемпіонат Європи U-18 (Дивізіон Б) відбудеться 5 - 14 липня у Скоп’є (Македонія). Суперницями українок у групі D стануть збірні Швеції, Нідерландів, Люксембурга, Великої Британії, Албанії.