Шварц і Ф’юрі смішно позували під час дуелі поглядів перед боксерським поєдинком

Чемпіон WBO Inter-Continental британський боксер Том Шврац і екс-чемпіон у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі провели дуель поглядів під час фінальної прес-конференції перед боєм.

Як повідомляє ТСН, дуель поглядів виявилася нестандартною: суперники глузували та смішно позували перед камерами. А коли справа дійшла до самої дуелі, Тайсон став навшпиньки і зробив вигляд, що лізе цілуватися до Тома. Шварц спокійно відреагував на витівку візаві та відповів "цьомчиком".

Відео з місця події:

Бій за титул чемпіона за версією WBO Inter-Continental, яким володіє Том Шварц, відбудеться в ніч на 16 червня в США. Для непереможного німця це буде вже 5-й захист титулу.

Для Ф’юрі це буде четвертий бій після тривалої перерви, пов’язаної з допінгом і наркотиками, через які екс-чемпіон світу в суперважкій вазі втратив усі свої титули.