Назвали дату та місце проведення футбольного Суперкубка України

Визначено дату та місце проведення футбольного Суперкубка України.

Нинішній, 16-й за ліком розіграш трофею, який відкриває новий фіутбольний сезон, відбудеться 28 липня в Одесі, повідомляє прес-служба УПЛ.

"Зустрінуться найтитулованіші українські футбольні клуби "Динамо" та "Шахтар". Нинішнього року генеральним партнером матчу стала компанія Favorit Sport. Офіційним м’ячем увосьме буде Select", - зазначили у прес-службі.

Про старт продажу квитків оголосять вже наступного тижня.