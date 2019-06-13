Назвали дату та місце проведення футбольного Суперкубка України

Назвали дату та місце проведення футбольного Суперкубка України

Укрінформ
Визначено дату та місце проведення футбольного Суперкубка України.

Нинішній, 16-й за ліком розіграш трофею, який відкриває новий фіутбольний сезон, відбудеться 28 липня в Одесі, повідомляє прес-служба УПЛ.

"Зустрінуться найтитулованіші українські футбольні клуби "Динамо" та "Шахтар". Нинішнього року генеральним партнером матчу стала компанія Favorit Sport. Офіційним м’ячем увосьме буде Select", - зазначили у прес-службі.

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Про старт продажу квитків оголосять вже наступного тижня.

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