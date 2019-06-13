У суді Лозанни в липні розглянуть справу “Динамо” проти футболіста Ленса

У Спортивному арбітражному суді (CAS) міста Лозанни (Швейцарія) пройде слухання справи київського футбольного клубу “Динамо” проти свого колишнього гравця Джермейна Ленса.

Засідання призначене на 31 липня.

Як повідомляє Tribuna.com, предмет слухання - заборгованість “Динамо” по зарплаті перед голландським футболістом Джермейном Ленсом і накладення штрафів на гравця.

У січні ФІФА прийняла рішення проти “Динамо” за підсумками розгляду скарги Ленса щодо виплати заборгованості по зарплаті і скасування накладених клубом на футболіста штрафів. Федерація погодилася з вимогами 31-річного голландця, а також виявила порушення юридичної процедури накладення штрафних санкцій клубом на футболіста і визнала санкцію в розмірі 100 тис. євро занадто завищеною.

Ленс звернувся до ФІФА з вимогою погасити борг із зарплати в розмірі 241 тис. євро і валютну різницю в розмірі 19 315 евро ще 2017 року. Також екс-динамівець зажадав 50 тис. доларів невиплаченої премії, виплату за оренду квартири в розмірі 8 тис. доларів і звинуватив "Динамо" в невиплаті податків.

Нагадаємо, Джермейн Ленс виступав за київський футбольний клуб “Динамо” 2013 - 2015 роках.

Фото: onedio.com