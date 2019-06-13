Футболісти "Ліверпуля" отримали в подарунок іменні золоті смартфони за перемогу в ЛЧ

Футболісти англійського футбольного клубу "Ліверпуль" та їх наставник Юрген Клопп отримали в подарунок іменні золоті айфони вартістю 3,5 тис. фунтів кожний.

Такі цінні подарунки футболісти отримали за перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2018/19, повідомляє Dynamomania.com.

“Керівництво “Ліверпуля” після перемоги в Лізі чемпіонів заохотило команду не лише виплатою бонусів, але і подарунками. 28 гравців мерсисайдців і головний тренер Юрген Клопп отримали кастомізовані золоті смартфони iPhone X вартістю 3,5 тисячі фунтів кожен”, - йдеться в повідомленні.

На телефонах зображені прізвища і номери футболістів “Ліверпуля”, а також кубок і логотип Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, переможцем футбольної Ліги чемпіонів сезону-2018/19 став англійський “Ліверпуль”, який у фіналі обіграв "Тоттенхем" з рахунком 2:0. Поєдинок відбувся 1 червня в Мадриді на стадіоні "Метрополітан".

Фото: IDESIGN GOLD