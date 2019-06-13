Українські футболістки почнуть готуватися до гри з німкенями у відборі Євро-2021 у серпні

Головний тренер національної жіночої збірної України з футболу Наталія Зінченко поділилася враженнями від спарингу з білорусками (1:1), який відбувся вчора в Києві.

Наталія Зінченко, зокрема, зазначила, що підготовка до товариського матчу тривала лише два дні, але футболістки виконали завдання тренера без нарікань.

“Ми лише два дні провели разом перед цим поєдинком. Було три тренування, одне з яких — відновлювальне. Ми не встигли виконати все, що планували, але дівчата все одно молодці. У першому таймі вони виконали завдання, нарікань до них у мене немає. Усі грали, байдужих не було, ми хотіли перемогти. Тому після фінального свистка подякувала гравцям за матч”, - цитує Зінченко прес-служба УАФ.

Також головний тренер жіночої збірної з футболу розповіла, коли розпочнеться безпосередня підготовка до першого матчу відбору на Євро-2021.

“До гри з німкенями у відборі Євро-2021 ще є багато часу, попереду відпустка. Потім початок сезону. Зараз ми переглядали молодь, а наприкінці серпня почнеться вже безпосередня підготовка до першого матчу відбору. Ми збираємося перед цією грою 26 серпня. Фаворит у групі - збірна Німеччини, дворазовий чемпіон світу та переможець останніх Олімпійських ігор. Наше максимальне завдання — вихід на чемпіонат Європи”, - зазначила Зінченко.

Нагадаємо, національна жіноча збірна України з футболу 12 червня провела спаринг зі збірною Білорусі (1:1) в рамках підготовки до відбору Євро-2021.

Відбірковий турнір до Євро-2021 українки розпочнуть 3 вересня домашнім матчем із чинним олімпійським чемпіоном, дворазовим чемпіоном світу та восьмиразовим чемпіоном Європи — збірною Німеччини. Гра відбудеться у Львові на “Арені Львів”.

2019 року підопічні Наталії Зінченко проведуть ще два виїзні поєдинки — 5 жовтня з Німеччиною і 8 жовтня з Ірландією. Решту матчів кваліфікаційного турніру європейської першості, у тому числі проти збірних Греції та Чорногорії, українки зіграють 2020 року.