Молчанов програв другий матч парних змагань турніру АТР в Штутгарті

Український тенісист Денис Молчанов і Артем Сітак з Нової Зеландії вибули зі змагань у парній сітці турніру Mercedes Cup (ATP Tour 250) у Штутгарті (Німеччина).

Поєдинок Денис Молчанов (Україна)/Артем Сітак (Нова Зеландія) - Джон Пірс (Австралія, 1)/Бруно Суарес (Бразилія, 1) 1/4 фіналу турніру АТР в Штутгарті з призовим фондом 630 тис. 785 євро відбувся 12 червня і закінчився з рахунком 3:6, 6:7 (5). Про це повідомляє БТУ.

Долю першого сету вирішив один брейк: Пірс і Суарес реалізували єдиний брейкпоїнт у партії в четвертому геймі. На початку другого сету суперники обмінялися геймами на подачі один одного, після чого кожен по черзі брав свої подачі. Після семи розіграшів на тай-брейку Молчанов і Сітак поступилися очко на своїй подачі, потім відіграли міні-брейк, але на другому матчболі ще раз програли на подачі.

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Трав'яні змаганні на турнірі ATP у Штутгарті триватимуть до 16 червня.