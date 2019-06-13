Руслан Малиновський хоче влітку залишити бельгійський "Генк"

Український півзахисник бельгійського футбольного клубу “Генк” Руслан Малиновський збирається влітку залишити команду.

Наразі представники Руслана Малиновського ведуть переговори про його трансфер. Про це повідомив агент 26-річного українського футболіста Сергій Серебренніков виданню Nieuwsblad.be.

“Руслан провів хороший час в “Генку”, але він досяг віку, в якому вважає себе готовим до кроку вперед. І зараз є варіанти для продовження кар'єри. Ми працюємо над трансфером. Сподіваємося, що за кілька тижнів зможемо завершити перехід”, - цитує Серебреннікова Tribuna.com.

Також з'явилася інформація про інтерес до Малиновського з боку італійських клубів серії А - “Аталанти” і “Сампдорії”. Діючий контракт українця з "Генком" прописаний до 2022 року. Клуб відмовляється відпускати його менше, ніж за 10 млн євро.

У футбольному чемпіонаті Бельгії сезону-2018/19 Руслан Малиновський провів 37 матчів, забив 13 м’ячів і зробив 11 результативних передач.

Фото: krcgenk.be