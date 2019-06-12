Українські волейболісти розгромили Чехію в Золотій Євролізі

Для виходу у Фінал чотирьох українській збірній залишилось обіграти Білорусь.

Чоловіча збірна України з волейболу впевнено переграла Чехію 3:0 в Золотій Євролізі. Про це повідомляє XSport.

Українські волейболісти, хоч і грали без свого капітана Олега Плотницького, не залишили суперникам жодних шансів ні в одному з сетів – 25:20, 25:20, 25:13. Таким чином, наша збірна взяла реванш за прикру гостьову поразку.

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Тепер для виходу у Фінал чотирьох українській збірній залишилось обіграти в останньому турі Білорусь.