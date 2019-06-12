Зінченко підпише новий контракт з «Ман Сіті»
Укрінформ
Український півзахисник близький до 5-річної угоди.
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко близький до підписання нового п'ятирічного контракту з «Манчестер Сіті». Про це стверджує The Telegraph.
Зінченко вразив тренера Пепа Гвардіолу своєю грою на позиції лівого захисника в минулому сезоні. Він переконав Гвардіолу, що став цінним гравцем «Манчестер Сіті» і прямим конкурентом Бенжамена Менді.
У минулому сезоні Зінченко зіграв 29 матчів за «Ман Сіті». В його активі один гол і 5 результативних передач.
Сезон завершився для підопічних Гвардіоли першим в історії англійського футболу домашнім треблом: команда виграла Прем'єр-лігу, Кубок Англії і Кубок англійської ліги.