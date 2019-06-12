Збірна України з гандболу програла у Києві чемпіонам світу данцям у відборі Євро-2020

Чоловіча гандбольна збірна України поступилася у середу, 12 червня, чемпіонам світу та Олімпійських ігор команді Данії у п'ятому турі кваліфікації чемпіонату Європи-2020.

Зустріч на майданчику київського Палацу спорту завершилася з рахунком 30:33 (15:14), повідомляє Укрінформ.

Гандбольний матч між Україною та Данією / Фото: Багмут Павло. Укрінформ

В іншому матчі 8-ї відбіркової групи Фарерські острови 13 червня прийматимуть Чорногорію.

Турнірне становище: Данія - 8 очок (після 5-ти ігор), Україна - 6 (5), Чорногорія - 3 (4), Фарерські острови - 1 (4). Датчани достроково здобули право виступати у фінальній стадії континентальної першості.

У заключному, шостому турі 16 червня Україна зіграє у Подгориці з Чорногорією, а Данія прийматиме в Ольборгу Фарерські острови.

Нагадаємо, у перших чотирьох турах українці на виїзді програли данцям (24:30), перемогли Чорногорію (29:24) та двічі Фарерські острови (30:19, 27:26).

На чемпіонат Європи, фінальна частина якого пройде у січні наступного року в Австрії, Норвегії та Швеції, вийдуть по дві перші збірні кожної з 8-ми відбіркових груп, а також чотири кращі команди, що посядуть треті місця.