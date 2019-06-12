Волейболістки збірної України перемогли Швецію у Золотій Євролізі

Національна волейбольна жіноча збірна Украна України обіграли 12 червня команду Швеції у п'ятому турі групового раунду Золотої Євроліги.

Зустріч на майданчику Палацу спорту "Юність" у Запоріжжі завершилася з рахунком 3:0 (25:10, 25:10, 25:17), повідомляє Укрінформ.

Пізніше сьогодні у квартеті А Золотої Євроліги відбудеться гра між збірними Словаччини та Чехії. Становище команд на цю хвилину - 12 очок (після 5-ти матчів), Словаччина - 8 (4), Чехія - 7 (4), Швеція - 0 (5).

Заключний поєдинок українські волейболістки проведуть 15 червня в гостях проти Словаччини. Для виходу до Фіналу чотирьох підопічним Гарія Егіазарова необхідно посісти перше місце у группі.

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Результати попередніх матчів за участю нашої команди:

25 травня. Україна - Словаччина - 3:0

29 травня. Швеція - Україна - 0:3

1 червня. Чехія - Україна - 3:1

8 червня. Україна - Чехія - 3:0.