Збірні України з баскетболу 3х3 зіграють на турнірі у Франції

Одразу три українські збірні виступлять на міжнародному турнір з баскетболу 3х3 BIG Twelve , який з 13-го по 15 червня прийматиме місто Вуарон (Франція).

Відзначимо, що чоловіча та жіноча національні команди України готуються до виступу на чемпіонаті світу, а друга чоловіча збірна - до Європейських ігор, повідомляє прес-служба ФБУ. Склад національної збірної України (чоловіки) - Станіслав Тимофеєнко, Максим Закурдаєв, Олександр Сизов, Антон Давидюк. Тренер - Олег Юшкін. Збірна-2 (чоловіки) - Артем Щепкін, Дмитро Липовцев, Андрій Кожем’якін, Євген Балабан. Тренер - Тимур Арабаджи. Читайте також: Баскетбол: чоловіча збірна України розпочинає підготовку до ЧЄ-2019 U-18 Національна збірна (жінки) - Ольга Мазніченко, Христина Філевич, Євгегнія Спітковська, Анастасія Цюбик. Тренер - Володимир Холопов.