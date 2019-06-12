У Києві пройшли загальні збори учасників української футбольної Прем’єр-ліги

У столичному Будинку футболу у середу пройшли загальні збори української Прем’єр-ліги (УПЛ), в яких взяли участь представники усіх клубів вищого дивізіону вітчизняного футболу.

Під час засідання було затверджено календар змагань на перше коло сезону 2019/2020 років, повідомляє прес-служба УПЛ.

"Крім того, загальні збори ухвалили рішення про виключення ФК "Чорноморець" і ФК "Арсенал-Київ" зі складу учасників УПЛ та надали пропозицію виконкому Української асоціації футболу (УАФ) про включення ФК "Колос" (Ковалівка) та СК "Дніпро-1" до складу учасників УПЛ на сезон 2019/2020 років. Остаточне рішення щодо участі ФК "Олімпік" (Донецьк) у чемпіонаті УПЛ ухвалить виконком УАФ", - зазначається у повідомленні.

Загальні збори УПЛ також затвердили деякі зміни в регламент проведення змагань, проголосували за введення в матчах чемпіонату УПЛ системи допомоги арбітрам VAR (з 2020 року - у тестовому режимі).