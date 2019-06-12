Жіноча збірна США з футболу встановила рекорд забитих голів у матчі Кубка світу

Жіноча збірна США з футболу на турнірі Кубка світу ФІФА у Франції обіграла збірну Таїланду з рахунком 13:0.

Таким чином, американські футболістки встановили рекорд результативності в матчі в історії чемпіонатів світу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції.

Поєдинок США - Таїланд (13:0) відбувся напередодні у французькому Реймсі.

В американській команді, яка є чинним чемпіоном світу з футболу серед жінок, героїнею поєдинку стала Алекс Морган, яка забила п'ять м'ячів.

Минулий рекорд результативності матчу належав збірній Німеччини, яка здобула перемогу над Аргентиною 11:0 2007 року.

Нагадаємо, 8-й Кубок світу ФІФА з футболу серед жінок проходить 7 червня - 7 липня у Франції. 52 матчі приймають стадіони 9 міст: Париж, Ліон, Ренн, Гавр, Гренобль, Валансьєн, Реймс, Монпельє, Ніцца.

До фінальної частини турніру кваліфікувалися 24 збірні, які представляють ЮАР, Німеччину, Англію, Аргентину, Австралію, Бразилію, Камерун, Канаду, Чилі, Шотландію, Іспанію, США, Францію, Італію, Ямайку, Японію, Нігерію, Норвегію, Нову Зеландію, Нідерланди, Республіку Корею, Китай, Швейцарію, а також Таїланд.

Фінал чемпіонату пройде у Ліоні 7 липня.

Фото: Reuters