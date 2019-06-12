"Олександрія" остаточно визначилася з домашньою ареною в Лізі Європи

Футбольний клуб "Олександрія", який незабаром стартує в груповому турнірі Ліги Європи, остаточно визначився з домашньою ареною.

Футболісти “Олександрії” свої домашні матчі проводитимуть на "Арені Львів". Про це стало відомо FootBoom.

“У "городян" було три варіанти - полтавський стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського, одеський "Чорноморець" і львівська "Арена Львів". Олександрійці зупинили вибір на "Арені Львів" і вже про все домовилися з керівництвом цієї спортивної споруди”, - йдеться в повідомленні.

Залишилося лише підписати всі необхідні документи про оренду арени на час проведення матчів Ліги Європи сезону-2019/20.

Нагадаємо, футбольний клуб “Олександрія” став третім у сезоні-2018/19 української Прем'єр-ліги і отримав право зіграти в груповому етапі Ліги Європи, але домашній стадіон клубу “Ніка” в Олександрії не відповідає критеріям УЄФА.

Фото: stadion.lviv.ua