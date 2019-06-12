Ужиловський програв 4-им сіяним на старті парного турніру ATP в Колумбусі

Український тенісист Володимир Ужиловський не зміг подолати стартовий бар'єр в парній сітці "челленджера" в США.

У першому колі турніру ATP серії Challenger у Колумбусі з призовим фондом 54 тис. 150 доларів Володимир Ужиловський та його напарник Арджун Кадхе з Індії зазнали поразки від четвертих сіяних дуету Лі Чже (Китай)/Ясутака Утіяма (Японія) з рахунком 4:6, 3:6. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав понад 1 годину. Ужиловський і Кадхе втратили 3 гейми на своїй подачі, а за весь матч не заробили жодного брейкпоїнту.

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Нагадаємо, на турнірі в Колумбусі також виступав Ілля Марченко, який у матчі першого кола зазнав поразки від Карлоса Гомеса-Еррера (Іспанія) з рахунком 1:6, 6:7 (4).