Марченко програв на старті турніру ATP Challenger у Колумбусі

Український тенісист Ілля Марченко вибув із боротьби на турнірі ATP серії Challenger у Колумбусі (США) після першого кола.

Поєдинок Ілля Марченко (Україна) - Карлос Гомес-Еррера (Іспанія) першого кола турніру THE COLUMBUS CHALLENGER у Колумбусі з призовим фондом 54 тис. 160 доларів закінчився з рахунком 1:6, 6:7 (4). Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок тривав близько 2 годин. Виконавши брейк на старті матчу, Марченко потім програв 6 геймів поспіль. По ходу другої партії іспанець вів із брейком 3:1, але українцю вдалося зрівняти рахунок. У підсумку суперники дійшли до тай-брейку, де Марченко втратив 3 очки на своїй подачі, при цьому сам оформив 2 міні-брейки.

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Для Іллі Марченка, який відновив свої виступи цього року лише в квітні, це п'ята поразка поспіль.

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