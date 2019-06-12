Гра з італійцями вийшла дуже складною - Лунін

Голкіпер юнацької збірної України (U-20) з футболу Андрій Лунін поділився враженнями від історичного виходу команди до фіналу ЧС-2019.

Андрій Лунін після вчорашньої перемоги над збірною Італії (1:0), зокрема, зазначив, що суперник має дисципліновану команду, було непросто, але наразі всі думки про фінал.

“Гра вийшла дійсно дуже складною, а емоцій майже не залишилося. У італійців гарна команда, дисциплінована. Вона грамотно грала, у неї витривалі футболісти. Нам було складно.

Зараз уже хочеться лише відпочити, відновитися й готуватися до фіналу турніру. Усі емоції вже залишили позаду — в роздягальні, на полі. Тепер усі думки будуть про фінал”, - цитує Луніна прес-служба УАФ.

Нагадаємо, юнацька збірна України з футболу (гравці до 20 років) стала фіналістом чемпіонату світу-2019, який проходить в Польщі. В 1/2 фіналу юнацька збірна України в Гдині з рахунком 1:0 обіграла команду Італії та вперше у своїй історії зіграє у вирішальному поєдинку світової першості U20.

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Відео кращих моментів матчу:

На груповій стадії нинішнього чемпіонату "синьо-жовті" перемогли своїх однолітків із США (2:1), Катару (1:0) і обмінялися голами з командою Нігерії (1:1). В 1/8 фіналу українці розгромили збірну Панами (4:1), а у чвертьфіналі та півфіналі з однаковим рахунком 1:0 обіграли команди Колумбії та Італії.

У фіналі 15 червня в Лодзі збірна України зустрінеться з командою Республіки Корея.

Фото: ua-football