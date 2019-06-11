Сьогодні ви пишете нову історію українського футболу – Ігор Жданов

Міністр молоді та спорту бажає нашій збірній U-20 перемоги на чемпіонаті світу.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов прокоментував вихід молодіжної збірної України в фінал чемпіонату світу U-20. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Футбольна казка, яка стала реальністю. Вперше в історії збірна України з футболу U-20 гратиме у фіналі чемпіонату світу.

Вітаю гравців і тренерів збірної. Сьогодні ви своєю грою і завзятістю пишете нову історію українського футболу. Всім серцем вболіваємо за вас у фіналі», - написав Жданов.

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Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 вийшла у фінал чемпіонату світу в Польщі. У півфіналі наша команда обіграла Італію 1:0.