Вже готуємось до фіналу – Петраков

Головний тренер збірної України U-20 прокоментував епізод з незарахованим голом італійців.

Головний тренер молодіжної збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував перемогу 1:0 в півфінальному матчі чемпіонату світу проти команди Італії. Про це він розповів телеканалу «UA:Перший».

«Я щаслива людина, хлопці - молодці. Вже готуємося до фіналу. Арбітр на чемпіонаті світу U-20 у 2015 році наш гол не зарахував, сьогодні суддя нам відплатив, можна сказати. Всіх вітаю», - заявив Петраков після матчу.

Читайте також: Україна у меншості обіграла Італію і вийшла у фінал чемпіонату світу U20 з футболу

Наступний суперник України визначиться у другому півфінальному матчі, де сьогодні зустрінуться команди Еквадору і Південної Кореї.

Нагадаємо, через вилучення в півфіналі вирішальну гру пропустить захисник української збірної Денис Попов.