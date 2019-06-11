Вже готуємось до фіналу – Петраков
Укрінформ
Головний тренер збірної України U-20 прокоментував епізод з незарахованим голом італійців.
Головний тренер молодіжної збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував перемогу 1:0 в півфінальному матчі чемпіонату світу проти команди Італії. Про це він розповів телеканалу «UA:Перший».
«Я щаслива людина, хлопці - молодці. Вже готуємося до фіналу. Арбітр на чемпіонаті світу U-20 у 2015 році наш гол не зарахував, сьогодні суддя нам відплатив, можна сказати. Всіх вітаю», - заявив Петраков після матчу.
Наступний суперник України визначиться у другому півфінальному матчі, де сьогодні зустрінуться команди Еквадору і Південної Кореї.
Нагадаємо, через вилучення в півфіналі вирішальну гру пропустить захисник української збірної Денис Попов.