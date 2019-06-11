Мессі - найбільш високооплачуваний спортсмен світу

Журнал Forbes представив щорічний рейтинг найзаможніших людей спорту.

Перше місце в списку найбільш високооплачуваних спортсменів світу посів нападаючий «Барселони» Ліонель Мессі. Сукупний дохід аргентинця з червня 2018 по червень 2019 року оцінюють у 127 мільйонів доларів. Рейтинг представив журнал Forbes.

Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду (109 мільйонів) розташувався на другому місці, третій - нападник «ПСЖ» Неймар (105 мільйонів).

1. Ліонель Мессі («Барселона») - 127 мільйонів доларів

2. Кріштіану Роналду («Ювентус») - 109 мільйонів

3. Неймар («ПСЖ») - 105 мільйонів

4. Сауль Альварес (бокс) - 94 мільйони

5. Роджер Федерер (теніс) - 93,4 мільйона

6. Расселл Вілсон («Сієтл», американський футбол) - 89,5 мільйона

7. Аарон Роджерс («Грін-Бей», американський футбол) - 89,3 мільйона

8. Леброн Джеймс («Лейкерс», баскетбол) - 89 мільйонів

9. Стівен Каррі («Голден Стейт», баскетбол) - 79,8 мільйона

10. Кевін Дюрент («Голден Стейт», баскетбол) - 65,4 мільйона.

Нагадаємо, Мессі став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів-2018/19. 31-річний аргентинець, забивши 12 голів в 10 матчах, обігнав Роберта Левандовського з «Баварії» (8 голів у 8 матчах).

Мессі перервав в турнірі гегемонію форварда Кріштіану Роналду, який виступає за «Ювентус». Португалець шість разів поспіль ставав кращим бомбардиром Ліги чемпіонів. У сезоні 2014/15 він розділив це звання з Мессі і Неймаром - всі забили по 10 голів.