"Карпати" вирішили припинити співпрацю з французьким футболістом Йодою

Львівський футбольний клуб “Карпати” вирішив не продовжувати співпрацю з французьким півзахисником Карімом Йодою.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК “Карпати”.

“Карім Йода залишає “Карпати”. Львівський клуб вирішив не продовжувати співпрацю з французьким півзахисником”, - йдеться в повідомленні.

“Зелено-білі” уклали контракт з Карімом Йодою в лютому 2019 року. Угода була розрахована на два з половиною роки.

Загалом за “Карпати” 30-річний французький півзахисник провів 1 поєдинок в Кубку України та 10 матчів у Прем’єр-лізі, де відзначився 1 голом.

Раніше повідомлялося, що екс-нападник одеського футбольного клубу “Чорноморець” Арні Вільхамссон відмовився від переходу до львівських “Карпат”.