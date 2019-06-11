Киянин Манафов вийшов до парного чвертьфіналу турніру АТР у Шимкенті
Укрінформ
Український тенісист Владислав Манафов успішно подолав перше коло парної сітки турніру ATP Challenger Tour у Шимкенті (Казахстан) із призовим фондом 54 тис 160 дол.
Разом із казахстанцем Тимуром Хабібуліним киянин у трьох сетах обіграв у вівторок другу сіяну пару Анте Павич (Хорватія)/Томислав Бркич (Боснія і Герцеговина) - 7:6 (8:6), 2:6, 10:6, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 35 хвилин.
У чвертьфіналі змагань Владислав та Тимур зустрінуться з переможцями матчу Макс П'юрселл/Акіра Сантіллан (обидва - Австралія) - Сергій Фомін (Узбекистан)/Денис Євсеєв (Казахстан).