Два кроки вперед

Збірна Шевченка перетворюється на реальну силу в європейському футболі.

Збірна України блискуче провела першу половину відбору на Євро-2020. Наша команда взяла 10 з 12 можливих очок, втративши стовідсотковий результат тільки у гостьовому матчі з Португалією. Підкреслюю, ми зіграли на виїзді внічию з португальцями – чемпіонами Європи і переможцями Ліги націй УЄФА. А це показник.

Аби потрапити у нашій відбірковій групі у першу двійку і вибороти путівку на Євро-2020, українській збірній цілком вистачить виграти два наступні матчі проти аутсайдера Литви. Ми граємо 7 вересня (в гостях) і 11 жовтня (вдома), і набравши 16 очок станемо фактично недосяжними для Португалії і Сербії. Аби вийти з групи з першого місця нам вистачить в останніх двох поєдинках (проти Португалії 14 жовтня і проти Сербії 17 листопада) набрати лише одне очко.

Що змінив штаб Шевченка?

Насамперед, це менталітет. Збірна абсолютно адекватно відчуває свою силу, а тому не боїться нічого і нікого. Зіграти на рівних з Італією? Будь-ласка. Диктувати свої умови чемпіонам Європи португальцям? Немає проблем. Розібрати на молекули талановито-зіркову Сербію? Отримайте і розпишіться. Команда Андрія Шевченка вчиться поважати сама себе і наводити страх на суперника. І це в неї поступово виходить.

Тепер щодо прогресу в ігрових моментах. По-перше, до кожного матчу збірна підходить ідеально готовою в плані тактики і розбору суперника. Знаючі люди кажуть, що ніколи раніше наші футболісти так предметно не готувались під кожного опонента. По-друге, збірна довела до автоматизму усі варіанти контратак, де Зінченко і Малиновський задають вектор, а Яремчук, Циганков і Коноплянка реалізують. По-третє, Україна успішно освоїла головні захисні тренди – високу лінію захисту і високий колективний пресинг.

Шевченко оптимально використовує в збірній наших кращих на сьогодні гравців. Скажімо, Зінченко і Малиновський перебувають у своїй стихії в центрі поля – там вони і м’ячі відбирають, і передачі роздають. Яремчук довів, що здатен приносити максимум користі біля чужих воріт. При цьому Роман почав нарешті забивати. Свій клас підтверджують і гравці з УПЛ – Циганков, Караваєв, Миколенко, Кривцов, і навіть Матвієнко, якого останнім часом звинувачують у слабкій формі.

В чому резерв цієї команди?

Звичайно, наша збірна здатна краще грати в позиційному нападі, ніж в останньому матчі з Люксембургом. Для цього завжди є цікаві виконавці на лаві запасних (Марлос, Коваленко, Безус, Шапаренко). Інша справа, що Шевченко дуже обережно проводить заміни і кадрові перебудови протягом гри.

Сьогодні у нашої збірної є ціла група футболістів, які зачекалися на свій великий шанс. Це і Лунін, і Швед, і навіть Мораес, якому надавали громадянство України саме з огляду на його таланти нападника і бомбардира.

Також, нікуди не зникли наші кадрові проблеми в центрі захисту та опорній зоні. Кандидатів на ці позиції ніби й багато, але реальної рівноцінної заміни «гірникам» Кривцову і Степаненку сьогодні немає. І тут штабу збірної варто не припиняти пошуки до осені.

Святослав Василик, Київ

Фото: сайт УАФ