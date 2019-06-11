Трансферна вартість Малиновського збільшилася на €2,5 млн - Transfermarkt

Трансферна вартість півзахисника бельгійського футбольного клубу “Генк” і збірної України Руслана Малиновського збільшилася на 2,5 млн євро.

Про це свідчить оновлений рейтинг топ-100 трансферної вартості гравців футбольного чемпіонату Бельгії за версією порталу Transfermarkt.

Трансферна вартість Руслана Малиновського наразі складає 12,5 млн євро, що на 2,5 млн євро більше за попередній показник. Другим серед українців є форвард “Гента” Роман Яремчук — 3,8 млн євро (на 0,3 млн євро більше), третім — півзахисник “Гента” Роман Безус — 2 млн євро.

Очолює рейтинг 21-річний півзахисник “Генка” Сандер Берге. Його трансферна вартість наразі складає 22 млн євро (попередня — 17 млн євро).

Нагадаємо, Руслан Малиновський в своєму останньому матчі за збірну України з футболу відзначився результативною передачею в ворота Люксембургу (1:0). Поєдинок відбувся 10 червня у Львові в рамках 4 туру групового раунду відбору на Євро-2020. На 6-й хвилині Роман Яремчук забив м’яч ударом головою після передачі Руслана Малиновського.

Наступний матч у кваліфікації Євро-2020 збірна України проведе 7 вересня у Вільнюсі проти футболістів Литви.

Фото: ffu.ua