Зозуля потрапив до сфери інтересів київського "Динамо" - ЗМІ

Український футбольний форвард іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля найближчим часом може опинитися в київському "Динамо".

Як повідомило Dynamo.kiev.ua джерело, близьке до 29-річного футболіста, "біло-сині" зацікавлені у поверненні Романа до свого складу.

"Нині сторони перебувають на початковій стадії переговорів, але пропозиція про перехід до "Динамо" Зозуля вже отримав", - зазначається у повідомленні.

Цікаво, що термін контракту Зозулі з "Альбасете" закінчується нинішнього літа. Але якщо його команда вийде до іспанської Прімери, угода українця з "Альбасете" подовжиться автоматично. А от у випадку, якщо "Альбасете" не здобуде право грати у Прімері, нападник може дістатися "Динамо" безкоштовно. За підсумками сезону, що завершився, команда Зозулі фінішувала на 4-у місці у Сегунді (другому за силою іспанському дивізіоні), і тепер на "Альбасете" чекають стикові матчі за право виступати у Прімері.

Нагадаємо, Зозуля є вихованцем київського "Динамо". 2011 року він перейшов до "Дніпра", де виступав до 2016-го. Після цього для форварда розпочався його іспанський період кар'єри: "Бетіс", "Райо Вальєкано" та "Альбасете".