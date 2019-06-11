Президент "Шахтаря" побажав Фонсеці перемог в італійському чемпіонаті

Президент донецького футбольного клубу “Шахтар” Рінат Ахметов подякував Паулу Фонсеці за роки, проведені в команді.

Рінат Ахметов, зокрема, зазначив, що бажає амбітному тренеру перемог в італійському чемпіонаті.

“Сьогодні ми дякуємо Паулу Фонсеці за три красивих, яскравих сезони. Три роки поспіль ми тримаємо в руках золоті медалі. Разом з Паулу “Шахтар” виграв сім трофеїв: три чемпіонства, три Кубки і один Суперкубок країни, ставши самим титулованим клубом України.

Паулу - амбітний тренер, який захотів спробувати себе в італійському чемпіонаті. Він не боїться приймати нові виклики, і це заслуговує на велику повагу. Я бажаю йому перемог і кажу велике спасибі. Паулу Фонсека залишив свій слід в історії клубу, його ім'я залишиться в серцях уболівальників. Упевнений, що і частка серця Паулу завжди буде з “Шахтарем”, - цитує Ахметова прес-служба ФК “Шахтар”.

Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, офіційний сайт донецького клубу повідомив, що Паулу Фонсека залишає команду. Раніше повідомлялося, що португальський фахівець у вівторок, 12 червня, зустрінеться в Лондоні з президентом італійського футбольного клубу “Рома” Джеймсом Паллоттою. Очікується, що на цій зустрічі Фонсека підпише контракт з "Ромою" на 2 роки з опцією продовження ще на один і зарплатою в 2,5 млн євро плюс бонуси.