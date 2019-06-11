Цуренко є фавориткою протистояння з Плішковою на турнірі WTA в Гертогенбосі

Букмекери визначили фаворитку сьогоднішнього протистояння Цуренко — Плішкова в рамках першого кола турніру WTA в Гертогенбосі (Нідерланди) з призовим фондом 250 тис. доларів.

Друга “ракетка” України Леся Цуренко починає свій трав'яний сезон в одиночному розряді матчем проти Крістіни Плішкової на турнірі в Гертогенбосі. Поєдинок Леся Цуренко (Україна) — Катаріна Плішкова (Чехія) відкриє ігровий день 11 червня о 12.00 за київським часом на корті №5. Про це повідомляє БТУ.

Леся Цуренко посідає 32-е місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Крістіна Плішкова — 113-е.

Букмекери фавориткою цього протистояння вважають українську тенісистку. Її перемога оцінюється коефіцієнтом 1,6, а успіх представниці Чехії - 2,20.

Зазначимо, що Леся Цуренко вчетверте виступить у Гертогенбосі. Кращий результат вона показала 2017 року, коли вийшла в півфінал. Крістіна Плішкова втретє зіграє на цьому турнірі. Обидва попередніх старти завершилися для неї вже в першому колі.

Фото: Jimmie48 Photography