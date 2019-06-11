“Торонто” зберігає лідерство у фінальній серії НБА після 5 ігор із “Ворріорс”

Баскетболісти американського клубу “Голден Стейт Ворріорс” скоротили рахунок у фінальному протистоянні з канадським “Торонто Репторс” у плей-оф НБА.

П’ятий поєдинок між командами закінчився з рахунком 105:106 (28:34, 28:28, 22:22 27:22) на користь “Голден Стейт Ворріорс”. Про це повідомляє XSPORT.

Чинний чемпіон не дозволив “Репторс” відібрати титул у рідних стінах. Рахунок у серії став 3:2.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку “Торонто Репторс” - “Голден Стейт Ворріорс” став захисник “Ворріорс” Стівен Каррі, який набрав 31 пункт, зробивши 8 підбирань.

Відео кращих моментів матчу:

Шоста гра фінальної серії плей-офф НБА відбудеться 14 червня в Торонто.

Фото: nba.com