На Хортиці відбувся перший чемпіонат України зі стронгмену серед поліцейських

У Запоріжжі на острові Хортиця відбувся перший чемпіонат України зі стронгмену серед патрульних поліцейських.

Головним суддею змагань, які відбулися 10 червня, стала найсильніша людина планети, відомий український спортсмен Василь Вірастюк. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні за звання чемпіона змагаються 27 команд з різних міст України. Це перший чемпіонат патрульних. Минулого року ми проводили чемпіонат для силових підрозділів», - сказав Вірастюк.

Команди змагалися між собою у 5 вправах — естафета, у якій потрібно переносити вагу на швидкість, вправа “Лог-ліфт”, де потрібно піднімати колоду вагою 80 кілограмів, вправа “Прогулянка фермера”, у якій треба перенести дві залізні валізи в руках, вага кожної по 100 кілограмів, та кантування автомобільної покришки в поєднанні з вправою бурпі. Усі вправи командні й передбачали виступ 2 атлетів одразу, або почерговий виступ кожного з учасників.

Відеосюжет телеканалу Z:

За підсумком набраних балів після 4 вправ, залишилося лише 10 команд-фіналістів. У 5 фінальному виступі підіймали платформу з поліцейським автомобілем.

"На руки кожного зі спортсменів приходилося понад 300 кілограмів. Саме ця вправа й визначила переможця", - прокоментував вправу Вірастюк.