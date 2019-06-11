Фонсека в «Ромі» - нові часи в «Шахтарі»

Влітку у «Шахтарі» зміниться тренерський штаб.

Уже колишній головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека очолив «Рому». 46-річний португалець розпочне роботу в Римі на початку сезону 2019/20. Контракт розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один.

Раніше повідомлялося, що тренер зароблятиме в районі 2-3 мільйонів євро в рік, а «Шахтар» за достроковий розрив контракту отримає компенсацію в розмірі 1,5 мільйона євро і виручку від товариського матчу з «Ромою».

«Ми раді вітати в клубі Паулу Фонсеку. Паулу - молодий і амбітний тренер з міжнародним досвідом, менталітетом переможців і репутацією сміливого атакуючого футболу, який вразить наших уболівальників», - цитує президента клубу Джеймса Паллотту сайт римлян.

Фонсека мав мало шансів залишитися ще на сезон

Керівництво "Шахтаря" спокійно відпустило Фонсеку до «Роми», адже Паулу не надто підходив для довгострокової стратегії «гірників». Для «Шахтаря» не так важливий результат «тут і зараз», як довготривалий розвиток клубу.

Тобто основне завдання для тренера «гірників», це розвиток молодих футболістів, яскраві виступи клубу в єврокубках, щоб показати їх потенційним покупцям. Машина під назвою «Шахтар» працює в основному за допомогою продажі власних вихованців та купівлі нових обдарувань. Таким чином «Шахтар» не тільки отримує нові перемоги, а й забезпечує майбутнє клубу. І фінансове, і в плані іміджу.

Все що могло примусити залишитись португальця це можливість виплати відступних за дострокове розірвання угоди у сумі 5 млн євро, дружина українка та гарна заробітна платня у «Шахтарі». Також не забуваймо, що «Шахтар» вже гарантовано в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Натомість «Рома» пролетіла повз ЛЧ.

Фонсека-прагматик і позиція «Шахтаря»

Для Паулу було важливим миттєве отримання результату, покращення власної репутації, показати себе у вигідному світлі ТОП-клубам. А от довгостроковий розвиток «Шахтаря» для нього не був надто важливий, тому що в майбутньому португальський тренер просто не бачив себе тренером «гірників». Майже ніхто з молодих, куплених при Фонсеці футболістів (Майкон, Кайоде, Сіпріано, Додо, Фернандо), яскраво не засвітились у єврокубках. Фонсека навіть не завжди ставив їх в основу.

Із всіх гірників привабливими для потенційних покупців є проспекти Луческу – Тайсон, Ісмаїлі, Марлос та Мораєс, який перейшов вже за часи Фонсеки, але перейшов вже готовим гравцем стартового складу. Щодо зимових новачків (Соломон, Тете, Маркос Антоніо), то про них говорити рано. Так, вони яскраво дебютували, але наразі провели занадто мало часу у складі «помаранчево-чорних».

Після завоювання чемпіонського титулу президент «Шахтаря» Ринат Ахметов заявив, що клуб не перешкоджатиме Фонсеці, якщо той отримає пропозицію від європейського топ-клубу. Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін не заперечив, що португалець отримує запрошення попрацювати в провідних лігах, але при цьому наголосив, що у Фонсеки є мотивація залишитись ще на один сезон в донецькій команді. Однак, португальський тренер вчинив по-своєму – зону комфорту в «Шахтарі» він змінив на серйозний виклик у непростій для кожного тренера Серії А.

Хто замінить Фонсеку в "Шахтарі"? Раніше повідомлялося, що тренер португальської "Віторії" (Гімарайнш) Луїш Каштру домовився про умови контракту з "Шахтарем". Також серед претендентів на посаду нового наставника донецького клубу називалися Разван Луческу і екс-наставник іспанського "Бетіса" Кіке Сетьен. З цих повідомлень можна зробити висновок, що новий головний тренер "Шахтаря" точно буде іноземним фахівцем. З потенціалом, амбіціями та бажанням працювати на кілька сезонів вперед.

Кшишинська Дарина, Київ