Для надання сервісів морякам планують запустити «єдине вікно»

Міністерство інфраструктури презентувало реформу державних сервісів для моряків, запровадження якої дасть змогу вдосконалити ці сервіси та подолати корупційні схеми у галузі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, презентація реформи відбулась 14 червня під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів».

"Наша мета взяти найкращу світову практику, максимально імплементувати цифрові рішення та мінімізувати людський фактор, тобто ми повинні виключити необхідність контакту моряка з чиновниками у випадках, коли це можливо", - розповів під час презентації заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

Він додав, що відомство наразі має налагодити діяльність тренажерних навчальних центрів та забезпечити роботу "єдиного вікна" для надання сервісів морякам під контролем держави, зокрема спростити та пришвидшити процедури отримання паспорта моряка та сертифіката моряка.

За словами Васькова, першим кроком впровадження реформи стане зміна керівництва Державної служби морського та річкового транспорту.

Він зазначив, що вже цього тижня уряд має призначити нового тимчасового очільника відомства. Після цього за результатами конкурсу, оголошеного 9 червня, буде призначено нового керівника служби.

Заступник міністра розповів, що Мінінфраструктури також планує забезпечити роботу реєстру моряків, і наразі фахівці перевіряють дані, що в ньому є. Водночас під час реформи буде запроваджено міжнародну онлайн-систему перевірки знань замість іспиту, який мають складати моряки. Планується також запуск послуги з оформлення паспорта моряка через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) та спрощення процедур отримання медичних документів для моряків.

Читайте також: Маріуполь отримав ще один мобільний ЦНАП

Васьков наголосив, що в результаті реформи в Україні має запрацювати єдина система електронних сервісів для моряків під наглядом Мінінфраструктури. Морська адміністрація виступатиме адміністратором системи, а ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» (ДП «ГЦЦК») забезпечуватиме технічне адміністрування такої системи.

Як повідомлялося, Мінінфраструктури у серпні 2020 року запустило процес ліквідації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків і її представництв. З 22 листопада 2020 року функції Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків передано до Морської адміністрації.

Читайте також: В Одесі моряки вимагали виконання наказу про електронне тестування

На початку 2021 року українські моряки в кількох містах країни неодноразово виходили на акції протесту проти корупції у сфері підготовки та дипломування моряків. Протестувальники вимагали підтримати проєкт наказу Мінінфраструктури про спрощення системи дипломування моряків та внесення зміни до ст. 51 Кодексу торговельного мореплавства України в частині визначення умов, при дотриманні яких моряки зможуть отримувати повторне підтвердження дійсності дипломів без складання іспитів у державних кваліфікаційних комісіях.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у березні рекомендувало Міністерству інфраструктури та Державній службі морського та річкового транспорту (Морській адміністрації) провести оцінку корупційних ризиків у сфері дипломування моряків.