Дружина політв'язня Марченка розповіла про його здоров’я

Український політв'язень у РФ Олександр Марченко розповів дружині, що після того як йому знову стали доступні необхідні для підтримки здоров'я ліки, намагається відновити свою фізичну форму.

Про це Катерина Марченко повідомила кореспонденту Укрінформу.

За словами дружини політв'язня, це була її перша за два роки телефонна розмову з чоловіком.

«Олександр намагається відновити свою фізичну форму і привести в порядок своє здоров'я в цілому - після тривалого періоду неотримання таблеток. 8 червня нарешті було проведено медичне обстеження, і зараз ми чекаємо на результати», - сказала Катерина Марченко.

За її словами, під час розмови чоловік торкався теми обмінів і висловлював прикрість, «що поки жодних передумов на те, що обмін може відбутися найближчим часом, немає».

«Олександр висловлює подяку за підтримку від людей, яким небайдужа наша історія, перш за все уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій і генконсулу України в Ростові-на-Дону Тарасу Малишевському», - зазначила дружина політв'язня.

Як повідомляв Укрінформ, український омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що стан здоров'я в'язня Кремля Марченка погіршується через неотримання життєво необхідних ліків, до того ж його на якийсь період переводили до ШІЗО. Денісова зверталася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.

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Після цього українському політв'язню знову стали доступні таблетки, необхідні для підтримки життя і здоров'я.

Олександра Марченка 17 грудня 2018 року затримало «МГБ ДНР». 2 місяці він перебував у донецькій «Ізоляції», де зазнав тортур. Згодом чоловіка відвезли на неконтрольовану ділянку кордону України і РФ і передали представникам ФСБ РФ.

26 листопада 2020 року Марченка, обвинуваченого у РФ у переміщенні продукції військового призначення і шпигунстві, засудили до 10 років позбавлення волі.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Марченка політв'язнем.