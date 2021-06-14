СБУ блокувала нову схему з підробленими COVID-довідками

Служба безпеки України заблокувала ще один механізм виготовлення підробних довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Фальшивки імітували бланки відомої мережі медичних лабораторій зі списку Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

"Виготовлення підроблених документів організував мешканець Івано-Франківської області, який працює лікарем у комунальній лікарні. Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами – українською та англійською. Ділок «засвідчував» їх підробленою «мокрою» печаткою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нелегальний бізнес зловмисник розпочав у березні цього року. Клієнтів підшукував через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість «довідки» становила 500 грн.

За висновками медекспертів, дії зловмисника могли спричинити зниження контролю над поширенням пандемії. Лабораторія, бланки якої підробляв чоловік, внесена до державного реєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома». Довідки, зокрема, використовувались для перетину державного кордону.

У ході обшуків за місцем роботи та проживання медика правоохоронці вилучили комп’ютер з бланками підробок.

Зловмиснику повідомлено про підозру у підробленні офіційного документа, який дає право або звільняє від обов’язків, та збуті такого документа, вчиненому повторно, а також у пособництві у виготовленні підробленої печатки підприємства для її використання підроблювачем.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялось, раніше Служба безпеки України заблокувала у Києві схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів; ділки вступили у змову з приватними медичними закладами і «якісно» підробляли результати тестів, із внесенням інформації у додаток «Дій вдома».

Фото: ssu.gov.ua