Якість освіти в Україні впала приблизно на 8%, але вже вирівнюється - Шкарлет

Результати контрольних оцінювань засвідчують, що переведення значної частини навчального процесу в режим онлайн негативно вплинуло на якість освіти.

Про це сказав в інтерв’ю Радіо Свобода міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.

«Навіть зрізи наші після того, як ми ввели «Всеукраїнську школу онлайн», грудневий і квітневий, показали, що якість освіти в цілому по державі приблизно впала на 8%, але вже трішки вирівнюється за рахунок того, що є певні еталонні уроки, і вчителі користуються ними, щоб побудувати освітню траєкторію у ввірених класах в рамках тих стандартів, які вже записані й анонсовані», – сказав міністр.

Як повідомлялося, від березня 2020 року у зв’язку з пов’язаними з пандемією карантинними обмеженнями значна частина навчального процесу в українських школах була переведена в режим онлайн.