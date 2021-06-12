Президент призначив стипендії видатним діячам науки

Володимир Зеленський призначив стипендії Президента України видатним діячам науки.

Як передає Укрінформ, відповідні укази №235/2021 та №236/2021 опубліковані на сайті глави держави.

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року №906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери" (зі змінами, внесеними указами від 12 липня 2013 року №377, від 30 грудня 2013 року №717 та від 7 травня 2015 року №256), Зеленський призначив довічні державні стипендії 14 видатним діячам науки, які досягли сімдесятирічного віку.

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Окрім того, Президент призначив строком на два роки державні стипендії 30 видатним діячам науки.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня Зеленський призначив стипендії для 80 молодих майстрів народного мистецтва.

Фото: president.gov.ua