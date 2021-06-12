Платні камери в СІЗО вже «заробили» майже 4 мільйони

За користування платною послугою з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах сплачено 3,93 мільйона гривень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство юстиції.

«3,93 млн грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер. Кошти були отримані за користування 40 платними камерами на 100 ліжко-місць», - ідеться в повідомленні.

У Мін’юсті уточнюють, що всі кошти, зароблені в ході експериментального проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів: «Станом на сьогодні було оновлено 65 безкоштовних камер на 406 місць, а також прогулянкові дворики та коридорні приміщення».

Як повідомляв Укрінформ, уряд постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

Деякі юристи та правозахисники назвали створення платних камер у СІЗО дискримінацією в’язнів.

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У лютому 2021 року Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом, яким просила визнати протиправним наказ Міністерства юстиції щодо провадження експериментального проєкту з надання платних послуг у слідчих ізоляторах.

10 червня заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць поінформувала, що Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву Міністерства юстиції про закриття провадження у справі про визнання протиправним наказу Мін'юсту щодо запровадження експериментального проєкту з надання платних послуг у слідчих ізоляторах