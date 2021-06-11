Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз COVID-вакцини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Королівства Данія Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

Напередодні саміту НАТО 14 червня Глава держави поінформував очільницю уряду Данії про безпекову ситуацію на сході України та біля кордонів. Він наголосив, що зберігається високий рівень загрози, адже наразі відбулося відведення лише частини російських військ і важкого озброєння від українських кордонів.

Президент подякував Данії за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Зеленський акцентував увагу на важливості збереження міжнародного тиску на Росію задля досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні.

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Співрозмовники обговорили практичну взаємодію щодо підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО та в межах європейської інтеграції.

Метте Фредеріксен розповіла Президентові, що Данія готова поставити в Україну 500 тис. доз вакцини проти COVID-19.

Також Зеленський підтвердив запрошення Прем'єр-міністру Данії відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.