Проєкт Музею Революції Гідності: судитимуть колишнього бухгалтера Мінкульту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.
Шевченківська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього начальника управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головного бухгалтера Мінкульту, який безпідставно перерахував 420 тис. грн компанії-нерезиденту (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
У ході досудового розслідування встановлено і документально підтверджено, що між Міністерством культури та компанією-нерезидентом був укладений договір про надання послуг з організації та проведення Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності».
Відповідно до договору, загальна вартість послуги становила 2,5 млн грн. Оплата послуг здійснювалась за рахунок коштів державного бюджету України. Так, Мінкульт здійснив дві оплати за вказані послуги в іноземній валюті на 23 та 52 тис. євро відповідно.
«Разом із тим, колишній головний бухгалтер Міністерства культури під час оплати послуг в євро не пересвідчився у правильності сплати суми коштів за договором, підписав платіжне доручення щодо перерахування коштів з рахунку міністерства на рахунок компанії-нерезидента та сплатив на 12 тис. євро більше, ніж необхідно, у тому числі зайвої оплати комісійної винагороди банку за купівлю іноземної валюти і комісійної винагороди за банківські послуги. В перерахунку в національну валюту збитки становлять близько 420 тис. гривень», - ідеться у повідомленні.
Обвинувальний акт скерований до Шевченківського районного суду Києва для розгляду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Як повідомляв Укрінформ, 11 червня стало відомо, що голову правління і радника голови правління ПАТ «Юніон Стандард Банк» судитимуть за розтрату понад 521 млн грн. Встановлено, що посадовці видали нічим не підтверджені завідомо невигідні кредити підприємствам, які мають ознаки фіктивності.