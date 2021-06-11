Проєкт Музею Революції Гідності: судитимуть колишнього бухгалтера Мінкульту

Колишнього головного бухгалтера Міністерства культури України судитимуть через надлишкове перерахування 420 тис. грн компанії, яка проводила конкурс на проєкт Музею Революції гідності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

Шевченківська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього начальника управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головного бухгалтера Мінкульту, який безпідставно перерахував 420 тис. грн компанії-нерезиденту (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

У ході досудового розслідування встановлено і документально підтверджено, що між Міністерством культури та компанією-нерезидентом був укладений договір про надання послуг з організації та проведення Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності».

Відповідно до договору, загальна вартість послуги становила 2,5 млн грн. Оплата послуг здійснювалась за рахунок коштів державного бюджету України. Так, Мінкульт здійснив дві оплати за вказані послуги в іноземній валюті на 23 та 52 тис. євро відповідно.

«Разом із тим, колишній головний бухгалтер Міністерства культури під час оплати послуг в євро не пересвідчився у правильності сплати суми коштів за договором, підписав платіжне доручення щодо перерахування коштів з рахунку міністерства на рахунок компанії-нерезидента та сплатив на 12 тис. євро більше, ніж необхідно, у тому числі зайвої оплати комісійної винагороди банку за купівлю іноземної валюти і комісійної винагороди за банківські послуги. В перерахунку в національну валюту збитки становлять близько 420 тис. гривень», - ідеться у повідомленні.

Обвинувальний акт скерований до Шевченківського районного суду Києва для розгляду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня стало відомо, що голову правління і радника голови правління ПАТ «Юніон Стандард Банк» судитимуть за розтрату понад 521 млн грн. Встановлено, що посадовці видали нічим не підтверджені завідомо невигідні кредити підприємствам, які мають ознаки фіктивності.