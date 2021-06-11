Велодень, вінницький валабі та легальне казино

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Юлій Зозуля

В Україні триває вакцинація населення від коронавірусної інфекції. На засіданні уряду в середу, 9 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що вакцин проти COVID-19 в Україні достатньо, щоб продовжувати масову вакцинацію, і закликав голів громад утворювати центри для цього.

На фото: у центрі масової вакцинації від COVID-19, облаштованому у спортивній залі загальноосвітньої школи N15 в Одесі.

Фото: Юлія Овсяннікова

У Києві відбувся Всеукраїнський велодень-2021, у межах якого провели масштабний парад велосипедистів та користувачів легкого персонального транспорту. У заході взяли участь кілька тисяч осіб. Парад стартував із Софійської площі. Його учасники проїхали центральними вулицями міста і завершили акцію у парку «Муромець», де відбувся фестиваль велосипедистів.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Національна збірна України з футболу провела заключний товариський поєдинок напередодні Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка у Харкові завдали поразки команді Кіпру – 4:0. Авторами голів на ОСК «Металіст» стали Андрій Ярмоленко (37-ма хвилина з пенальті, 65), Олександр Зінченко (45+2, з пенальті) та Роман Яремчук (59).

Фото: Юлія Овсяннікова

У Києві біля будівлі Офісу Президента відбулася акція представників спільноти ЛГБТ+ з вимогою ухвалити законопроєкт №5488, який посилює боротьбу з дискримінацією в Україні. Крім цього, під ОП вимагали від поліції повноцінного розслідування злочинів, скоєних проти представників ЛГБТ+, та проявів дискримінації за будь-якою ознакою.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Володимир Тарасов

Київський міський голова Віталій Кличко та керівниця програми місцевого економічного розвитку Фонду WNISEF Ірина Озимок під час Міжнародного форуму Democracy in Action: Zero Corruption Conference у Києві.

Фото: Юлій Зозуля

Учасник засідання Одеського апеляційного суду у справі інгушського активіста Ільяса Белхароєва.

Фото: Ніна Ляшонок

Відвідувачі пункту вакцинації від COVID-19 в Одесі.

Фото: Юлій Зозуля

Учасники фестивалю Yacht Fest в Одесі.

Фото: Олексій Ковальов

Дівчина йде затопленою після зливи вулицею Сєвєродонецька на Луганщині.

Фото: Ніна Ляшонок

Захисна маска в руці учасника спільного розведення Нацполіції та НГУ у зв’язку з першим заступанням на самостійне несення служби з охорони громадського порядку гвардійців строкової служби військової частини N3012 цьогорічного весняного призову в Одесі.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Учасник тактико-спеціальних навчань ДСНС біля ТРЦ у Харкові.

Фото: Геннадій Мінченко

Карти в першому легальному казино у Києві.

Фото: Юлій Зозуля

Експонат виставки "Чарівний світ рушників Одещини" у музеї "Степова Україна" Одеського історико-краєзнавчого музею.

Фото: Микола М’якшиков

Учасники міжнародних змагань етапу Кубку Європи з триатлону, що проходять спільно з 10-м дводенним фестивалем Dnipro Triathlon Fest 2021, у Дніпрі.

Фото: Микола М’якшиков

Учасники міжнародних змагань етапу Кубку Європи з триатлону, що проходять спільно з 10-м дводенним фестивалем Dnipro Triathlon Fest 2021, у Дніпрі.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Учасники масштабного екстремального забігу з перешкодами Race Nation у Харкові.

Фото: Олександр Лапін

Лебеді з лебедятами на озері біля Центрального парку культури і відпочинку у Вінниці.

Фото: Олександр Лапін

Кенгуреня валабі, яке народилося у мешканців "Зоодворика" Тіма і Бімки у Центральному парку культури і відпочинку ім. Леонтовича у Вінниці.

Фото: Сергій Гудак

Жуки-олені на дубі у Закарпатській області.

Фото: Сергій Гудак

Корова на екофермі "Зелений Гай" у селі Нижнє Селище на Закарпатті.