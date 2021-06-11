Велодень, вінницький валабі та легальне казино
В Україні триває вакцинація населення від коронавірусної інфекції. На засіданні уряду в середу, 9 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що вакцин проти COVID-19 в Україні достатньо, щоб продовжувати масову вакцинацію, і закликав голів громад утворювати центри для цього.
На фото: у центрі масової вакцинації від COVID-19, облаштованому у спортивній залі загальноосвітньої школи N15 в Одесі.
У Києві відбувся Всеукраїнський велодень-2021, у межах якого провели масштабний парад велосипедистів та користувачів легкого персонального транспорту. У заході взяли участь кілька тисяч осіб. Парад стартував із Софійської площі. Його учасники проїхали центральними вулицями міста і завершили акцію у парку «Муромець», де відбувся фестиваль велосипедистів.
Національна збірна України з футболу провела заключний товариський поєдинок напередодні Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка у Харкові завдали поразки команді Кіпру – 4:0. Авторами голів на ОСК «Металіст» стали Андрій Ярмоленко (37-ма хвилина з пенальті, 65), Олександр Зінченко (45+2, з пенальті) та Роман Яремчук (59).
У Києві біля будівлі Офісу Президента відбулася акція представників спільноти ЛГБТ+ з вимогою ухвалити законопроєкт №5488, який посилює боротьбу з дискримінацією в Україні. Крім цього, під ОП вимагали від поліції повноцінного розслідування злочинів, скоєних проти представників ЛГБТ+, та проявів дискримінації за будь-якою ознакою.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Київський міський голова Віталій Кличко та керівниця програми місцевого економічного розвитку Фонду WNISEF Ірина Озимок під час Міжнародного форуму Democracy in Action: Zero Corruption Conference у Києві.
Учасник засідання Одеського апеляційного суду у справі інгушського активіста Ільяса Белхароєва.
Відвідувачі пункту вакцинації від COVID-19 в Одесі.
Учасники фестивалю Yacht Fest в Одесі.
Дівчина йде затопленою після зливи вулицею Сєвєродонецька на Луганщині.
Захисна маска в руці учасника спільного розведення Нацполіції та НГУ у зв’язку з першим заступанням на самостійне несення служби з охорони громадського порядку гвардійців строкової служби військової частини N3012 цьогорічного весняного призову в Одесі.
Учасник тактико-спеціальних навчань ДСНС біля ТРЦ у Харкові.
Карти в першому легальному казино у Києві.
Експонат виставки "Чарівний світ рушників Одещини" у музеї "Степова Україна" Одеського історико-краєзнавчого музею.
Учасники міжнародних змагань етапу Кубку Європи з триатлону, що проходять спільно з 10-м дводенним фестивалем Dnipro Triathlon Fest 2021, у Дніпрі.
Учасники міжнародних змагань етапу Кубку Європи з триатлону, що проходять спільно з 10-м дводенним фестивалем Dnipro Triathlon Fest 2021, у Дніпрі.
Учасники масштабного екстремального забігу з перешкодами Race Nation у Харкові.
Лебеді з лебедятами на озері біля Центрального парку культури і відпочинку у Вінниці.
Кенгуреня валабі, яке народилося у мешканців "Зоодворика" Тіма і Бімки у Центральному парку культури і відпочинку ім. Леонтовича у Вінниці.
Жуки-олені на дубі у Закарпатській області.
Корова на екофермі "Зелений Гай" у селі Нижнє Селище на Закарпатті.