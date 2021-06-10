Розпалювання ненависті: «Максі-ТВ» призначили перевірку через висловлювання Симоненка

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову безвиїзну перевірку телеканалу «Максі-ТВ» (ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ) через висловлювання в ефірі Петра Симоненка, що можуть розпалювати релігійну і національну ненависть та ворожнечу, загострювати й дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Моніторингом телеефіру «Максі-ТВ» за 4 травня 2021 року зафіксовано пряму трансляцію передачі «Марафон» із ведучими Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій, у якій брав участь народний депутат України ІІ-VІІ скликань Петро Симоненко. Упродовж всієї передачі гість програми висловлював думки, що мають ознаки розпалювання релігійної і національної ворожнечі та ненависті», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, передача повторно транслювалася в ефірі 5 травня. Цього разу об’єктом негативних та зневажливих висловлювань Симоненка стала Православна церква України. У передачі неодноразово повторювалися твердження, що виходять за межі критичного ставлення до релігійних переконань значної кількості громадян України, вірян цієї церкви, а також критичної оцінки діяльності самої церкви. Промовцем було безпідставно акцентовано увагу на тому, що діяльність ПЦУ має агресивний, антисоціальний та злочинний характер, оскільки вона «розколює православ’я», функціонує «для того, щоб розколоти українське суспільство» тощо.

У Національній раді зауважили, що Петро Симоненко використовував наративи Російської Федерації щодо бойових дій на сході країни, називаючи їх «гражданской войной», дискримінаційні, образливі та провокаційні терміни з негативною конотацією - «режим профашистского толка», «политика государственной фашизации», «путь неофашизма» «неофашисты и организованная преступность» стосовно політичного керівництва країни, Збройних сил України та правоохоронних органів, союзників України у боротьбі з російською агресією, Православної церкви України з метою затаврувати їх, порівнюючи із загальновизнаними історичними прикладами і зразками людиноненависництва, з метою посіяти страх і ненависть як до окремих громадян України, так і держави загалом, розпалити національну ненависть, загострити та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Тож регулятор у період з 29 червня по 9 липня 2021 року включно проведе перевірку «Максі-ТВ» щодо дотримання ним абзацу четвертого частини другої статті 6 та пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та після цього ухвалить рішення згідно з чинними нормами законодавства.

Як повідомляв Укрінформ, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розглянула результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «НАШ 365» (логотип «НАШ»), м. Київ, і за порушення вимог українського законодавства застосувала до мовника попередження і штрафну санкцію на суму понад 110 000 грн.